L'Ukraine affirme avoir repoussé une attaque massive de drones russes

L'Ukraine a accusé mercredi la Russie d'avoir lancé dans la nuit un missile de croisière et 89 drones d'attaque de conception iranienne, précisant que cette attaque était la plus importante depuis des mois.

Plus de 40 drones ont été neutralisés au-dessus de la capitale Kiev et de ses faubourgs, sans faire de victimes, selon l'administration militaire municipale.

"Aujourd'hui, la défense aérienne ukrainienne a résisté et repoussé une attaque massive de drones ennemis", a déclaré l'armée de l'air dans un communiqué, en affirmant que toutes les cibles avaient été abattues.

Dans la région de Kiev, "13 maisons individuelles (...) ont été endommagées. Des débris ont abîmé des façades, des toits et des vitres. Les secours ont éteint un incendie dans l'une d'entre elles", a détaillé de son côté le chef de l'administration militaire régionale, Rouslan Kravtchenko.

La Russie lance des drones et missiles sur l'Ukraine quasiment toutes les nuits, en assurant viser des cibles militaires et énergétiques, même si des frappes russes touchent fréquemment des zones résidentielles, tuant et blessant des civils.