L'Ukraine appelle les citoyens vivant à l'étranger à rejoindre les rangs de son armée

L'armée ukrainienne voudrait mobiliser 450.000 à 500.000 soldats de plus pour repousser l'invasion russe. Le ministre de la Défense, Rustem Umerov, a pour cela émit la volonté mercredi d'appeler les citoyens ukrainiens vivant à l'étranger à rejoindre le service militaire l'an prochain.

Les Ukrainiens entre 25 et 60 expatriés et aptes au service militaire sont priés de s'identifier auprès des centres de recrutement militaires, a annoncé le ministre dans une déclaration mercredi, publiée dans des médias allemands, dont Bild, Welt TV et Politico.

Le ministre a affirmé lancer "une invitation", mais a clarifié qu'il y aurait des sanctions envers les individus qui ne s'y soumettent pas.