L'Ukraine déclare avoir abattu 11 drones russes sur 14 pendant la nuit

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que les systèmes de défense aérienne des régions d'Odessa et de Mykolaiv avaient abattu les drones, tandis que le ministère de l'Intérieur a déclaré que les attaques avaient fait six blessés à Odessa et endommagé des bâtiments résidentiels et un entrepôt.

"Onze Shaheds ont été détruits dans les régions d'Odessa et de Mykolaiv", a déclaré l'armée de l'air dans un communiqué, en référence aux drones de type Shahed de conception iranienne utilisés par la Russie.