L'Ukraine dit avoir abattu 13 missiles de croisière russes pendant la nuit

"Tous les treize missiles Kh-101/Kh-555 ont été détruits par la défense anti-aérienne", a indiqué l'armée de l'air sur Telegram. "Cette fois, l'attaque visait un aérodrome militaire dans la région de Khmelnytsky" (ouest), a-t-elle précisé.

La Russie a intensifié depuis mai ses bombardements nocturnes contre l'Ukraine avec des drones explosifs et des missiles, alors que l'Ukraine a commencé sa contre-offensive longuement attendue dans l'Est et le Sud occupés par les troupes russes.