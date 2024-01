L'Ukraine dit avoir abattu 15 des 35 drones explosifs russes lancés dans la nuit

L'armée de l'air ukrainienne a indiqué mardi avoir abattu dans la nuit 15 des 35 drones explosifs lancés contre le pays par la Russie qui visait notamment, selon Kiev, des infrastructures civiles et militaires.

Les drones ont été abattus au-dessus de régions du sud, du centre et du nord du pays. En outre, "l'ennemi a dirigé une partie de ses drones d'attaque sur les territoires de la ligne de front, essayant de frapper des infrastructures énergétiques et de carburant civiles et des sites militaires", a ajouté l'armée de l'air sans pour autant évoquer d'éventuels dégâts causés par la vingtaine de drones qui n'ont pas été abattus.