Les défenses antiaériennes ukrainiennes ont indiqué avoir abattu un missile et 18 des 23 drones lancés durant la nuit de dimanche à lundi par la Russie.

"Dix-huit drones d'attaque et un missile Kh-59 ont été abattus", a indiqué l'armée de l'air ukrainienne dans son communiqué matinal. Les régions méridionales de Kherson et Mykolaïv ont été visées, ainsi que celle d'Ivanov-Frankivsk, Khmelnytski et Lviv (ouest), selon l'armée.