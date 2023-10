L'Ukraine dit avoir abattu 24 drones russes sur un total de 29 pendant la nuit

Ces appareils de type Shahed et de fabrication iranienne ont été tirés depuis l'est de la Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou avant d'être abattus dans le sud et le centre de l'Ukraine, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram, sans préciser quelles cibles les cinq autres ont touchées.

Dans la région de Kirovograd (centre), des infrastructures ont été touchées, a indiqué dans la matinée le gouverneur régional sur Telegram précisant que l'incident n'a pas fait de victimes.