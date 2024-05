L'Ukraine doit pouvoir frapper les bases russes d'où sont tirés des missiles

"On doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles (...) les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'une conférence de presse aux côtés du chancelier Olaf Scholz au château de Meseberg, près de Berlin.

"Si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles, en fait on leur dit, on vous livre des armes mais vous ne pouvez pas vous défendre", a pointé M. Macron, au dernier jour d'une visite d'Etat en Allemagne.