L'Ukraine a évacué près de 10.000 personnes dans la région de Kharkiv

"Au total, 9.907 personnes ont été évacuées", a déclaré le gouverneur Oleg Synegoubov, plus d'une semaine après le lancement de l'assaut russe, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prévenu qu'il pourrait n'être que la première vague d'une offensive plus vaste.

"Dans la zone de la ville de Vovchansk, les troupes ukrainiennes renforcent leur défense", a ajouté M. Synegoubov.

Un jour plus tôt, il avait déclaré que les forces russes avaient pris Vovchansk et que tous les habitants, à l'exception de 200 d'entre eux, avaient fui à cause des combats.

Les forces russes ont pris 278 kilomètres carrés entre le 9 et le 15 mai, leurs gains les plus importants depuis la fin de l'année 2022, selon un calcul de l'AFP à partir des données de l'ISW (Institute for the Study of War).