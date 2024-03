L'Ukraine "n'a rien à voir" avec la fusillade à Moscou, réagit sa présidence

L'Ukraine "n'a absolument rien à voir" avec la fusillade suivie d'un incendie vendredi dans une salle de concert à Moscou, a déclaré un conseiller de la présidence ukrainienne Mykhaïlo Podoliak en la qualifiant d'"acte terroriste". L'attaque a fait au moins 40 morts et plus de 100 blessés, selon un bilan provisoire.

Le renseignement militaire ukrainien a de son côté accusé "les services spéciaux russes" d'être à l'origine de l'attaque.

L'ex-président russe Dmitri Medvedev a assuré que Moscou tuerait les dirigeants ukrainiens s'il s'avérait qu'ils sont impliqués dans cette attaque. "S'il est établi que les terroristes du régime de Kiev sont à l'origine de cette attaque, il sera impossible de s'occuper d'eux et de leurs idéologues autrement. Tous doivent être traqués et impitoyablement éliminés en tant que terroristes. Y compris les fonctionnaires de l'État qui a commis une telle atrocité", a écrit M. Medvedev.

Le président du comité Défense et Sécurité du Conseil de sécurité de la fédération Russie, Viktor Bondarev, a souligné un acte "de sabotage et une attaque terroriste" menée par l'Ukraine. "Il n'y a aucune excuse pour les terroristes: ils doivent être éliminés sur-le-champ", a ajouté le sénateur et militaire.