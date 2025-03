"L'Ukraine n'existe pas": pourquoi Viktor Orban ne souhaite-t-il pas aider Zelensky?

Lors du sommet européen extraordinaire de ce jeudi, le Premier ministre hongrois nationaliste Viktor Orban, ardent soutien de Donald Trump, n'a pas donné son aval aux conclusions écrites sur l'Ukraine, qui ont donc été validées par 26 États membres, et non 27. Mais pour quelles raisons ?

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban n'a jamais porté l'Ukraine dans son cœur. Mais il est désormais enhardi par le rapprochement de son "ami" Donald Trump avec la Russie et la rhétorique se fait plus agressive encore.

Le gouvernement et les médias proches du pouvoir reprennent depuis longtemps "les mêmes narratifs hostiles" que le Kremlin, rappelle Dorka Takacsy, chercheuse au Centre pour l'intégration euro-atlantique et la démocratie (CEID) basé à Budapest."Or, on observe une recrudescence ces derniers temps des commentaires acerbes et grossiers sur l'Ukraine", dit-elle.