L'Ukraine "plus proche que jamais" de l'Otan, selon le secrétaire général de l'Alliance

"L'Ukraine est plus proche que jamais de l'Otan", a affirmé le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg lors d'une conférence de presse à l'issue de la première réunion ministérielle des Affaires étrangères au sein du Conseil Otan-Ukraine mercredi. Un plan de travail "ambitieux" pour l'an prochain, englobant la sécurité énergétique du pays, l'innovation et l'interopérabilité a été approuvé.

"L'Ukraine continue à infliger de lourdes pertes à la Russie. Elle a reconquis 50 % des territoires envahis par la Russie et a repoussé la flotte russe en Mer Noire où elle est parvenue à préserver des couloirs d'exportations", a souligné Jens Stoltenberg. Il a de nouveau répété que l'avance ukrainienne "ne se mesure pas qu'en kilomètres carrés", alors que la ligne de front semble gelée depuis plusieurs semaines.

En outre, le responsable de l'Alliance Atlantique a souligné le "recul" de la Russie sur le plan économique, militaire et politique. "Politiquement, la Russie a perdu de l'influence, dans le Caucase et en Asie centrale." M. Stoltenberg a également critiqué le rapprochement économique entre Moscou et Pékin, estimant que la Russie "hypothèque son futur auprès de la Chine".