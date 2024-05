L'Ukraine propose que les Occidentaux abattent les missiles russes depuis leur territoire

M. Kouleba a balayé d'un revers de la main cet argument mardi, relevant qu'abattre des missiles ne met pas en danger la Russie ou les soldats russes. Ce sont "des morceaux de métal qui transportent la mort de la Russie vers l'Ukraine", a-t-il martelé

"Si vous ne voulez pas le faire, fournissez-nous tous les moyens nécessaires. Nous les déploierons sur le territoire de l'Ukraine et nous intercepterons ces missiles nous-mêmes", a-t-il conclu.

Mme Baerbock, en visite surprise à Kiev, a quant à elle insisté sur la nécessité de livrer plus de moyens de défense antiaérienne à ce pays et cela au plus vite.