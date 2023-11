L'Ukraine récupère des trésors de Crimée, après une longue bataille juridique

"Après près de dix ans de procédures judiciaires, des objets provenant de quatre musées de Crimée et présentés lors de l'exposition +Crimée: or et secrets de la mer Noire+ à Amsterdam ont été restitués à l'Ukraine", a déclaré le musée national de l'histoire de l'Ukraine dans un communiqué.

"Le camion transportant 2.694 kilogrammes d'objets de valeur culturelle connus sous le nom d'+or de Scythes+ est arrivé" au musée de trésors historiques à Kiev, a de son côté indiqué le service de douanes sur Telegram se félicitant d'un "évènement historique".