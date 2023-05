L'Ukraine revendique des contre-attaques à Bakhmout ayant fait reculer les Russes

Un haut responsable militaire ukrainien a affirmé mercredi que les forces de Kiev ont mené des contre-attaques à Bakhmout, l'épicentre des combats dans l'Est du pays, et forcé les troupes russes à reculer en certains endroits.

La bataille pour Bakhmout, aujourd'hui contrôlée à près de 95% par les forces russes, est la plus longue et la plus meurtrière depuis le début de l'invasion russe lancée en 2022.

Si les troupes russes, et en premier lieu les combattants du groupe paramilitaire Wagner, ont progressivement gagné du terrain ces derniers mois à Bakhmout, la résistance ukrainienne à l'ouest de la ville reste acharnée.