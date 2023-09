L'Ukraine revendique des gains limités sur le front sud et près de Bakhmout

Les forces ukrainiennes "poursuivent leurs opérations offensives dans le secteur de Melitopol" et "ont remporté des succès près de Novodanylivka et Novoprokopivka", dans le sud, a déclaré à la télévision publique la vice-ministre de la Défense, Ganna Maliar.

"L'ennemi au sud subit des pertes importantes en personnel, en armes et en matériel, il regroupe ses unités et ses troupes en utilisant ses réserves", a affirmé Ganna Maliar.

Sur le front est, "nous avons remporté un certain succès près de Klichtchiivka", a-t-elle ajouté, en évoquant ce village au sud de Bakhmout, ville au centre des combats depuis plus d'un an et prise par Moscou en mai dernier.

"Au cours de la semaine dernière, la zone libérée a augmenté de 3 kilomètres carrés" près de Bakhmout, et "au total, 47 kilomètres carrés ont été libérés", sur les flancs de la ville depuis le début de la contre-offensive ukrainienne en juin, a précisé la vice-ministre.