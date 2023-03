L'Ukraine a "survécu à l'hiver le plus difficile de son histoire"

Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, s'est félicité mercredi que l'Ukraine ait "survécu à l'hiver le plus difficile de son histoire", marqué par des bombardements massifs russes qui avaient plongé des millions de personnes dans le noir.

"Il faisait froid et sombre, mais nous étions incassables", a lancé M. Kouleba sur Facebook. "L'Ukraine a vaincu la terreur hivernale", a-t-il ajouté, un peu plus d'un an après le lancement de l'invasion russe.

"Nos partenaires se sont tenus à nos côtés en nous apportant leur aide. L'UE a également gagné, et contrairement aux moqueries de Moscou, elle n'a pas gelé sans le gaz russe", visé par des sanctions, a encore souligné le ministre.

"Le chemin est encore long jusqu'à la victoire finale. Mais nous savons déjà comment gagner", a-t-il dit.

L'hiver en Ukraine a été marqué par une longue série de frappes russes aux missiles et aux drones explosifs, qui ont visé des sites énergétiques, provoquant régulièrement des coupures massives d'électricité et d'eau courante.