L'Ukraine va triompher des "ténèbres" russes, dit le commandant des armées de Kiev

Il y a deux ans, "lorsque des milliers de colonnes d'envahisseurs russes ont pénétré en Ukraine depuis toutes les directions, lorsque des milliers de missiles et de bombes se sont abattus sur notre pays, personne dans le monde ne croyait que nous allions tenir", a rappelé le commandant.

"Je suis convaincu que notre victoire est dans l'unité. Et elle le sera sans aucun doute. Car la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres!", a déclaré le général Oleksandre Syrsky sur Telegram.

"Personne n'y croyait, mais l'Ukraine y croyait bien ! Elle y a cru, a accepté la bataille et a tenu" face à l'ennemi beaucoup plus puissant, dans cette "plus grande guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale", a poursuivi Oleksandre Syrsky.

Il a rendu hommage aux soldats ukrainiens tués et promis de "venger" leur mort, tout en reconnaissant que la grande contre-offensive de Kiev lancée à l'été 2023 n'a "malheureusement pas donné les résultats escomptés".

"Nous nous battons pour chaque mètre de notre territoire", a ajouté le commandant de 58 ans, né en Russie.