L'Union européenne lance sa mission d'escorte navale en mer Rouge

Il s'agit d'une nécessité à ses yeux "pour défendre nos intérêts européens", alors que les rebelles Houthis du Yémen prennent pour cibles les navires de transport en mer Rouge, depuis l'attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre en Israël, déclenchant à leur encontre des représailles américaines et britanniques.

Le transport maritime vers le canal de Suez et les ports européens est affecté par les attaques des Houthis. Plusieurs armateurs ont déjà décidé de ne plus passer par la mer Rouge et le golfe d'Aden et de prendre des voies plus longues et plus coûteuses.