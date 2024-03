"L'unité et la solidarité" guideront la Suède au sein de l'Otan

Ce dernier a salué un "jour historique" et a rappelé que cette adhésion était "bonne pour la Suède, pour la stabilité dans le Nord, et pour l'Alliance."

"La Suède amène des forces armées performantes et une industrie de la défense de première classe", a-t-il également souligné. Évoquant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Jens Stoltenberg a estimé que le président russe Vladimir Poutine avait "échoué" dans sa tentative d'affaiblir l'Alliance. "L'Otan est plus grande et plus forte", a-t-il ajouté avant de donner la parole au Premier ministre suédois, Ulf Kristersson.

Les premières paroles du Premier ministre ont été de chaleureux remerciements adressés à Jens Stoltenberg pour son "soutien, son engagement personnel". "Nous sommes humbles mais également fiers et nous avons conscience des attentes à notre égard, nos attentes sont également très élevées", a insisté Ulf Kristersson. "Les menaces pesant sur notre région n'ont plus été aussi sérieuses depuis la Seconde Guerre mondiale."