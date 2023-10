M. Stoltenberg salue la décision allemande de livrer un second système Patriot en Ukraine

"Je salue l'annonce de l'Allemagne d'envoyer un autre système de défense aérienne Patriot en Ukraine", a-t-il déclaré dans une interview publiée dimanche par le journal dominical 'Welt am Sonntag'.

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, avait évoqué le risque d'escalade pour justifier la décision allemande de ne pas livrer pour l'instant des missiles de croisière Taurus d'une portée de 500 kilomètres dans la zone de guerre, malgré les appels insistants de l'Ukraine.

Il faut veiller "à ce qu'il n'y ait pas d'escalade de la guerre et à ce que l'Allemagne ne devienne pas non plus partie prenante du conflit", avait déclaré M. Scholz.

Le chancelier allemand a toutefois promis jeudi au président ukrainien, Volodymyr Zelensky, en marge d'un sommet de la Communauté politique européenne à Grenade (sud de l'Espagne) que Berlin travaillait à fournir un nouveau système de défense antiaérienne Patriot à l'Ukraine pour la période hivernale.