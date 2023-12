Macron attend d'Orban qu'il "se comporte en Européen"

"J'attends de Viktor Orban dans les prochains mois qu’étant respecté, ses intérêts légitimes étant pris en compte, il se comporte en Européen et ne prenne pas en otage nos avancées politiques", a-t-il dit à l'issue d'un sommet européen où Budapest a mis son veto à l'octroi de 50 milliards d'euros d'aide financière à l'Ukraine.

Le président français Emmanuel Macron a appelé vendredi le Premier ministre hongrois Viktor Orban à se "comporter en Européen" et à ne pas prendre l'UE "en otage" sur l'Ukraine pour les décisions à venir.

Le président français a relevé par ailleurs qu'il ne "criait pas victoire" après le sommet, même si le Premier ministre hongrois n'a pas opposé son veto à l'ouverture des négociations d'adhésion.

"Politiquement on aurait pu avoir un non, on a eu un oui. A cet égard, le Premier ministre Orban a dit ce qu'il nous avait dit qu'il ferait", a-t-il noté.

Le président français a par ailleurs souligné que l'UE était encore "très loin d'un élargissement" à l'Ukraine et que cela supposerait une réforme de ses règles de fonctionnement.