Macron pose une nouvelle pierre de "l'économie de guerre" jeudi à Bergerac

Le chef de l'Etat, attendu à 10H30 sur le site d'Eurenco, leader européen des poudres et explosifs, sera accompagné des ministres de l'Economie Bruno Le Maire et des Armées Sébastien Lecornu.

Emmanuel Macron va poser jeudi la première pierre d'une usine de poudre pour obus à Bergerac (Dordogne), nouvelle étape dans "l'économie de guerre" qu'il appelle de ses voeux pour répondre aux besoins de l'Ukraine et à la nouvelle donne géopolitique.

Il rencontrera également les dirigeants de l'industrie française de l'armement sur le thème du réarmement, a indiqué l'Elysée sans autres précisions.

Emmanuel Macron exhorte les industriels de défense à accélérer le passage au "mode économie de guerre", c'est-à-dire à produire "plus et plus vite" pour continuer à soutenir activement l'Ukraine face à la Russie.

En février, le chancelier allemand Olaf Scholz a aussi appelé à une production d'armements "à grande échelle" en Europe pour alimenter l'Ukraine en donnant le premier coup de pioche d'une usine d'obus de Rheinmetall.