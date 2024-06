Macron promet des avions de combat Mirage à Kiev

Les avions de combat devraient permettre à l'Ukraine de protéger son sol et son espace aérien, a déclaré Emmanuel Macron sur les chaînes TF1 et France 2. Le chef de l'Etat français a également annoncé vouloir former des pilotes ukrainiens à partir de cet été, ainsi qu'une brigade de 4500 soldats ukrainiens.

A la question de savoir si la France allait envoyer des instructeurs militaires en Ukraine, M. Macron a répondu de manière évasive. L'Ukraine demande à être formée sur son territoire et cela ne constituerait pas une escalade, s'est-il borné à dire.