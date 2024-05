Macron prône devant Xi des "règles équitables pour tous" dans le commerce

"La Chine et l'Union européenne ont un intérêt partagé pour la paix et la sécurité", a souligné Mme von der Leyen, affirmant sa "détermination à stopper la guerre d'agression russe contre l'Ukraine et à établir une paix juste et durable".

"Nous avons intérêt à démontrer que notre collaboration produit ses effets", a insisté la présidente de la Commission, évoquant le "défi" de la "relation économique substantielle" entre Bruxelles et Pékin.

Arrivé en France dimanche pour une visite d'Etat de deux jours, le président chinois Xi Jinping vient célébrer les 60 ans de relations diplomatiques franco-chinoises.