Macron: "Si la situation se dégrade, nous serons prêts pour que la Russie ne gagne jamais"

"Si la situation se dégrade" en Ukraine, "nous devons être prêts et nous serons prêts à prendre les décisions qui s'imposent pour que la Russie ne gagne jamais", a assuré jeudi soir le président français Emmanuel Macron lors d'un entretien télévisé.

La "sécurité" des Français passe par la "défaite de la Russie" en Ukraine, a-t-il asséné, en estimant que ceux qui posent des "limites" au soutien à l'Ukraine "font le choix de la défaite".

La guerre en Ukraine est "existentielle pour notre Europe et pour la France", a insisté le chef de l'État français. "Si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro" et "nous n'aurons plus de sécurité", a-t-il encore observé.