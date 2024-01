Manche: quatre migrants décèdent au cours d'une tentative de traversée

Quatre migrants sont morts dans la nuit de samedi à dimanche et un autre a été gravement blessé à proximité d'une plage de Wimereux (Pas-de-Calais) alors qu'ils tentaient de rejoindre une embarcation à la mer dans une eau glaciale pour traverser la Manche, a-t-on appris auprès de la préfecture maritime.

"A ce stade, on déplore quatre migrants décédés et un migrant en urgence absolue transféré à l’hôpital de Boulogne-sur-Mer", a indiqué la Préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord (Prémar) à l'AFP, confirmant une information de La Voix du Nord.