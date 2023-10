Manger comme Charles III à Versailles, le temps d'un dîner à Londres

Il n'y aura ni toast royal ni le cadre somptueux de la galerie des glaces, mais ceux que la réception de Charles III au château de Versailles a fait rêver pourront au moins en déguster le menu le temps d'un dîner lundi à Londres.

Il faudra tout de même débourser 275 livres sterling, soit 318 euros (sans les boissons) pour le repas, avec homard, volaille de Bresse et macaron à la framboise, que proposent les chefs français étoilés Anne-Sophie Pic et Yannick Alléno. Ces derniers ont reproduit les plats qu'ils avaient créés pour la réception du souverain britannique et de Camilla par le président français Emmanuel Macron le mois dernier.