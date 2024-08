Mangues, avocats et litchis dans les vergers grecs, fruits du changement climatique

Avocats, litchis, chérimoles et noix de macadamia ont aussi été plantés, avec l'ambition de développer des cultures plus résistantes au changement climatique qui affecte tout particulièrement la Grèce et le pourtour méditerranéen.

Les températures sont assommantes l'été et plutôt douces le reste de l'année. "Il n'y a plus d'hiver", résume Panos Adamopoulos, 38 ans, installé à Kyparissia.

Sa propriété, où les arbres paraissent se jeter dans la mer Ionienne, n'a pas reçu une goutte de pluie depuis mars.

Or, "sans eau, pas de cultures", rappelle le producteur à la barbe poivre et sel.

La majorité de ses revenus proviennent de la salade iceberg, particulièrement gourmande en la matière.

Il pense devoir bientôt renoncer à certaines productions comme ses précieuses pastèques, dont la chair juteuse nécessite un arrosage intense.