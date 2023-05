Marc Tarabella et Francesco Giorgi ont été libérés sous conditions

Le député européen Marc Tarabella et Francesco Giorgi, le compagnon de l'ancienne vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili, ont été libérés sous conditions par le juge d'instruction dans le cadre de l'enquête pour corruption au sein de cet hémicycle, annonce mardi le parquet fédéral. Ils ne devront donc plus porter de bracelet électronique et pourront circuler librement.

Depuis plusieurs mois, le parquet fédéral mène une vaste enquête sur des tentatives du Qatar et du Maroc d'influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen. Les deux pays auraient tenté d'en influencer les décisions et les résolutions par l'intermédiaire de l'ancien député européen italien Pier Antonio Panzeri et de son organisation à but non lucratif 'Fight Impunity'.

Dans ce dossier, outre Pier Antonio Panzeri, avaient également été interpellés le 9 décembre son bras droit Francesco Giorgi, Eva Kaili, la compagne de ce dernier et ex-vice-présidente grecque du Parlement européen, le lobbyiste italo-bruxellois Niccolo Figa-Talamanca, le père d'Eva Kaili et le syndicaliste Luca Visentini. Ces deux derniers avaient été relâchés après interrogatoire mais Francesco Giorgi, Eva Kaili, Pier Antonio Panzeri et Nicolo Figa-Talamanca avaient, eux, été placés sous mandat d'arrêt. Le 11 février, le député européen belge Marc Tarabella avait, à son tour, été arrêté.

Depuis lors, le lobbyiste Niccolo Figa-Talamanca a été remis en liberté par le juge d'instruction, qui a placé les quatre autres individus sous surveillance électronique à domicile. Eva Kaili a été la dernière à quitter la prison, le 14 avril dernier.

Le juge d'instruction Michel Claise a, à présent, décidé de libérer sous conditions Marc Tarabella et Francesco Giorgi. Ils ne sont donc plus sous surveillance électronique non plus au contraire du repenti Pier Antonio Panzeri et d'Eva Kaili.