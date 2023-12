Margrethe II, 52 ans de règne pour la dernière souveraine d'Europe

Fédératrice et populaire, la reine danoise Margrethe II, qui a d'annoncé dimanche abdiquer le 14 janvier, était à 83 ans la seule reine et le monarque au plus long règne d'Europe.

Toujours tirée à quatre épingles, elle a subtilement modernisé l'image de la monarchie danoise en restant à la tête du petit pays nordique plus d'un demi-siècle.