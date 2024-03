Marseille: procès de cinq légionnaires pour un réseau international de proxénétisme

Partager:

Cinq légionnaires, quatre Russes et un Ouzbek, et la compagne de l'un d'entre eux, Ukrainienne, sont accusés d'avoir monté un vaste réseau de prostitution à travers la France. Leur procès pour proxénétisme et traite d'êtres humains s'est ouvert lundi devant le tribunal correctionnel de Marseille. Les cinq hommes avaient tous eu des parcours sans incident dans la Légion étrangère, corps de l'armée française uniquement composée d'étrangers: médailles après des opérations extérieures, au Mali notamment, certificats de bonne conduite, ils n'avaient jamais fait parler d'eux autrement que par leurs faits d'armes.

Et concernant ce dossier qui les a menés devant la justice, ils reconnaissent seulement "quelques aides" et coups de main à des prostituées. Mais, durant ce procès dont le jugement est attendu vendredi midi, ils devraient être confrontés à des écoutes téléphoniques accablantes, selon l'accusation. "Dans mon pays, ce que je fais ici, c'est, entre guillemets, +légal+. En Ukraine, c'est comme ça", s'est en tous cas défendue lundi la seule femme présente sur le banc des prévenus, une jeune Ukrainienne de 26 ans, aujourd'hui femme de chambre dans un hôtel, reconnaissant certes avoir dirigé un réseau de proxénétisme, mais un réseau "gentil et humain". "Je n'avais pas pris conscience de la gravité des choses", a-t-elle insisté.

Ex-compagne d'un des légionnaires poursuivis par la justice dans ce dossier, elle était elle-même venue en France en 2018 pour se prostituer, dans le but d'aider sa mère malade à régler des frais médicaux. Et c'est ensuite qu'elle avait monté avec son compagnon et les collègues de celui-ci un réseau de prostitution dans une quarantaine de villes moyennes à travers la France, en exploitant plusieurs dizaines de jeunes femmes venues d'Ukraine et de Russie, entre 2019 et 2021. L'enquête avait débuté en novembre 2020 par l'interpellation à la gare de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) d'une jeune Ukrainienne en possession de 10.770 euros et de nombreux préservatifs. - "L'organisation fait tout" -