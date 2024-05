A Matignon, la marge réduite de Gabriel Attal

De la campagne des européennes où il est entré à reculons, au dossier calédonien qui échappe en partie à Matignon, le tout dans l'ombre d'un président omniprésent, Gabriel Attal peine à occuper son espace à la tête du gouvernement.

Le Premier ministre n'a plus vraiment la main sur la Nouvelle-Calédonie, historiquement gérée pourtant depuis la rue de Varenne, mais pilotée depuis 2020 et le départ d'Edouard Philippe par le ministère de l'Intérieur et des Outremer, sous la tutelle de l'Élysée.