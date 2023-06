Médiation: le président sud-africain en Ukraine, première depuis l'invasion russe

M. Ramaphosa, les présidents sénégalais Macky Sall et zambien Hakainde Hichilema, ainsi que le président comorien Azali Assoumani, à la tête de l'Union africaine depuis février, et des représentants congolais, ougandais et égyptien rencontreront vendredi Volodymyr Zelensky, puis samedi Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie.

Critiquée pour sa proximité avec Moscou, l'Afrique du Sud refuse de condamner la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, affirmant tenir une position neutre et vouloir privilégier le dialogue.

Et les pays africains ont dénoncé moins unanimement que les grandes puissances occidentales l'invasion russe de l'Ukraine de février 2022.