Meloni convoque à Rome une conférence méditerranéenne sur les migrations

Mme Meloni a confirmé la présence du président tunisien Kais Saied, et les Premiers ministres maltais Robert Abela et égyptien Moustafa al-Madbouly ont fait savoir qu'ils viendraient. Parmi les invités figurent aussi les Premiers ministres algérien, grec, jordanien et libanais, mais aussi les dirigeants européens Charles Michel et Ursula von der Leyen.

Pendant la campagne des législatives de 2022 qui l'ont portée au pouvoir, Giorgia Meloni avait promis de "stopper les débarquements" de migrants en Italie. Son gouvernement a depuis mis des bâtons dans les hélices des navires humanitaires, sans pour autant tarir les départs.

Et ce n'est pas l'accord avec Tunis qui va changer la donne, objecte Federica Infantino, chercheuse au Migration Policy Centre de l'Institut Universitaire Européen de Florence.