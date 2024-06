Méloni voit dans le scrutin européen un "tournant" pour une Europe à droite toute

L'Union européenne "doit être un partenaire des États-nations et non une superstructure qui les étouffe", a-t-elle lancé, dans un discours d'une heure devant une banderole proclamant "Avec Giorgia, l'Italie change l'Europe".

"Nous sommes à un tournant et c'est comme s'il s'agissait d'une sorte de référendum entre deux visions opposées de l'Europe", a-t-elle déclaré à des milliers de partisans massés sur la Piazza del Popolo dans le centre de Rome.

Elle a affirmé vouloir "construire un gouvernement de droite en Europe également et renvoyer définitivement dans l'opposition la gauche qui a fait tant de mal à notre continent au cours de toutes ces années".

Mme Meloni y est la cheffe de file de l'un des deux groupes d'extrême droite, celui des Conservateurs et Réformistes européens (ECR).

Elle a accusé l'UE de trop se concentrer sur la réglementation, en particulier sur les questions écologiques, et de devenir un "paradis pour les bureaucrates" et un "enfer pour ceux qui font des affaires".

Le Rassemblement national français fait partie du second, Identité et Démocratie (ID) qui a récemment exclu l'AfD allemand après une série de scandales impliquant l'un de ses dirigeants, Maximilian Krah, notamment soupçonné de proximité avec la Russie et la Chine.

La dirigeante italienne a souligné être restée ferme face à la Russie, alors que beaucoup de personnes, a-t-elle dit, estimaient que l'Italie serait le "maillon faible dans l'unité européenne".

Malgré sa rhétorique, elle a développé une relation pragmatique avec l'UE, coopérant notamment avec la Commission européenne sur le dossier migratoire.

De son côté la cheffe du parti démocrate, principale formation d'opposition, Elly Schlein, a mis en avant lors d'un meeting à Milan le passif historique du nationalisme en Europe.

"Sur ce continent, le nationalisme n'a toujours produit qu'une chose, la guerre", a-t-elle affirmé, avant de lancer: "Longue vie à l'Italie antifasciste".

Mme Meloni est candidate aux européennes, dont elle a personnalisé l'enjeu, même si elle ne pourra pas siéger au Parlement européen.

Défendant son action gouvernementale, elle s'est insurgée contre ses détracteurs, qui lui reprochent de limiter les droits civiques et de politiser l'audiovisuel public.

Elle espère lors des élections européennes atteindre de nouveau son score - 26 % des voix - de 2022, devant ses alliés de la coalition.

Parmi eux, la Ligue de Matteo Salvini vise environ 9 % et le parti de droite Forza Italia, 10 %. En tête dans l'opposition, le Parti démocrate est lui crédité d'environ 21 % des suffrages.

En meeting lui aussi à Milan, M. Salvini a relayé l'appel de Mme Meloni en faveur d'une "droite unie" et a fustigé le président français Emmanuel Macron, qualifié de "belliciste", pour avoir refusé d'exclure l'envoi de troupes en Ukraine.