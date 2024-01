Microsoft a subi une cyberattaque de pirates liés à l'Etat russe

Selon un document judiciaire déposé par Microsoft, l'auteur de la cyberattaque est "Midnight Blizzard". Ce groupe agit en lien avec les services de renseignement extérieur de la Russie, selon Washington et Londres.

L'attaque informatique a commencé en novembre et a été découverte cette semaine. Les pirates ont lu des messages et téléchargé des documents en pièce jointe.

"Cet acteur est connu pour cibler principalement les Etats, les entités diplomatiques, les organisations non gouvernementales et les fournisseurs de services informatiques, aux Etats-Unis et en Europe", a déclaré Microsoft dans un billet de blog en août dernier, à propos d'une cyberattaque antérieure.

"Ils cherchent à collecter des renseignements en espionnant des intérêts étrangers sur le long terme."

Les activités de "Midnight Blizzard", également connu sous le nom de "Nobelium", ont été retracées jusqu'au début de l'année 2018, selon Microsoft.