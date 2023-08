Milan enregistre la journée la plus chaude depuis 260 ans

L'Italie est frappée par une canicule depuis une semaine et demie. Dans certaines zones de Lombardie, des températures de 40 degrés ont été enregistrées mercredi, selon l'Arpa. Des records de températures moyennes quotidiennes ont également été battus en dehors de Milan, bien que les données ne soient pas encore suivies depuis aussi longtemps que dans la capitale régionale. De même, des températures "intenses et exceptionnelles" ont été atteintes dans les Alpes. Des orages sont prévus ce week-end.

La station météorologique de Milan est l'une des cinq plus anciennes en activité dans le monde, selon l'Organisation météorologique mondiale. La plus ancienne, qui date de 1724, est située à Pékin. Des données météorologiques sont également collectées depuis plus de 260 ans aux États-Unis, en Suède et en Autriche.