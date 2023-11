Monsanto condamné à payer plus de 1,5 milliard de dollars dans un procès lié au Roundup

Monsanto, propriété de Bayer, a été condamné vendredi par un tribunal de Jefferson City, dans le Missouri, à verser plus de 1,5 milliard de dollars à trois Américains qui auraient développé un cancer à la suite de l'utilisation du désherbant Roundup. C'est ce que rapporte l'agence de presse Bloomberg, qui parle de l'une des plus importantes demandes de dommages et intérêts de l'année aux États-Unis.

Le juge a accordé à James Draeger, Valerie Gunther et Dan Anderson des dommages-intérêts de, respectivement, 61,1 millions de dollars et de 500 millions de dollars. Ces trois personnes avaient développé un lymphome non hodgkinien et affirmaient que le cancer était le résultat d'années d'utilisation du Roundup pour le jardinage.

Bayer a récemment gagné plusieurs procès liés au Roundup mais, dans le même temps, il y a également un certain nombre de cas où le jury a vu un lien entre le désherbant et le développement du cancer, selon Bloomberg.