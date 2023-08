Monténégro: le chef d'une formation pro-européenne désigné Premier ministre

Le chef d'un nouveau parti pro-européen monténégrin, Milojko Spajic, a été désigné jeudi par le président pour former le nouveau gouvernement de ce petit pays des Balkans qui négocie son adhésion à l'Union européenne (UE), deux mois après les législatives anticipées.

Ces élections avaient eu lieu deux mois après la défaite historique à la présidentielle du vétéran de la vie politique locale, Milo Djukanovic, qui a dirigé le Monténégro pendant plus de trente ans.

Le mouvement "Europe maintenant!" a remporté un peu plus d'un quart des voix au scrutin du 11 juin, mais son président affirme que la coalition qu'il est en train de bâtir dispose du soutien de 44 des 81 députés que compte le Parlement monténégrin.

Economiste et ancien ministre des Finances, Milojko Spajic, 35 ans, dispose de 90 jours pour former son cabinet et le proposer au vote du Parlement.

La composition de son gouvernement donnera une idée de la direction que prendra ce pays de 620.000 habitants qui semble entamer une nouvelle ère politique, avec l'arrivée d'une nouvelle génération de dirigeants.

Jakov Milatovic, 36 ans, qui a battu Djukanovic à l'élection présidentielle en avril, est co-fondateur, avec Spajic, de la formation "Europe maintenant!".