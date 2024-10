Mort de l'ancien Premier ministre écossais Alex Salmond, à 69 ans

Il avait dans la foulée démissionné de son poste de chef du gouvernement, qu'il occupait depuis 2007.

"Alex et moi avons évidemment eu des différends au cours des dernières années, mais il ne fait aucun doute qu'il a apporté une énorme contribution à la politique écossaise et britannique. Mes condoléances à sa famille et à ses amis", a écrit sur X Humza Yousaf, membre du SNP et ancien Premier ministre écossais.

Les membres du SNP n'ont précisé les causes du décès.

Les réactions ont afflué samedi de tout le spectre politique britannique, en hommage à l'une des personnalités les plus importantes de l'histoire récente de l'Écosse.

Le Premier ministre britannique, le travailliste Keir Starmer, a qualifié M. Salmond de "figure monumentale de la politique écossaise et britannique" qui "laisse derrière lui un héritage durable".