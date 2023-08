Mort de Prigojine : une présomption envahissante, un océan d'inconnues

- Les causes du crash -

Aucune piste n'était jeudi matin privilégiée par les autorités russes. Coup de projecteur sur un faisceau de présomptions têtues et une foule de questions.

"Peu importe les raisons du crash de l'avion, tout le monde y verra un acte de vengeance et de représailles et le Kremlin ne contredira pas particulièrement cette vision des choses", affirmait dès mercredi soir Tatiana Stanovaya, la fondatrice du cabinet de conseil R. Politik.

Une enquête a été ouverte pour infraction aux règles de la sécurité aérienne. Des agents du Comité d'enquête, un puissant organe d'investigations, étaient déjà sur place moins de 24 heures après la chute de l'avion.

Mais ni le Kremlin ni le ministère de la Défense ne se sont exprimés.

Wagner n'a plus de compte officiel depuis le 26 juin et la dernière publication d’un audio de Prigojine. Mais les comptes proches de ce groupe évoquent la piste d'un tir de missile(s) sol-air S-300, une allégation à ce jour non démontrée.