Moscou accuse Kiev devant la CIJ d'avoir attaqué le barrage de Kakhovka

Moscou a affirmé jeudi devant la Cour internationale de justice (CIJ) à La Haye (Pays-Bas) que Kiev avait détruit le barrage de Kakhovka avec des frappes d'artillerie "massives" et a accusé Kiev de "mensonges flagrants".

"Le régime de Kiev a non seulement lancé des attaques d'artillerie massives contre le barrage (...) mais il a aussi délibérément porté le niveau d'eau du réservoir de Kakhovka à un niveau critique", en ouvrant les vannes de la centrale hydroélectrique, a martelé l'ambassadeur de Russie aux Pays-Bas, Alexander Shulgin.

La destruction du barrage, sous contrôle russe dans le sud de l'Ukraine occupée, a provoqué des inondations massives et fait des victimes.

La Russie a été représentée jeudi devant la CIJ à la suite d'une plainte de l'Ukraine qui l'accuse d'avoir enfreint les conventions de l'ONU sur le financement du terrorisme et sur les discriminations raciales.

Selon Kiev, elle a aidé pécuniairement les séparatistes dans l'Est de l'Ukraine depuis 2014 et elle ne respecte pas une convention internationale sur la discrimination raciale à l'égard de la minorité tatare et des ukrainophones en Crimée occupée.

"Des mensonges flagrants", a clamé Alexander Shulgin devant la cour.