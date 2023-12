Moscou annonce avoir repoussé des attaques de drones ukrainiens en Crimée

Des explosions ont été entendues dans la ville portuaire de Sébastopol sur la Mer Noire, car la défense aérienne a été déployée et que les drones ont été abattus, selon le gouverneur russe Mikhail Razvozhayev.

Cette information ne pouvait pas être vérifiée de manière indépendante.

Pour l'armée russe, la Crimée et une zone de déploiement dans sa guerre d'invasion de l'Ukraine. Les livraisons d'armes, de munitions et de vivres aux soldats passent via cette péninsule.

L'Ukraine cherche donc à y détruire des cibles militaires, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky souhaite recapturer cette péninsule.