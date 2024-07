Moscou dément avoir projeté d'assassiner un fabricant d'armes allemand

"Tout cela est présenté dans le style des +fake news+, et nous ne pouvons donc pas prendre ces informations au sérieux", a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Le Kremlin a rejeté vendredi des informations de presse faisant état d'un projet russe d'assassinat du patron d'un grand fabricant d'armes allemand, déjoué par les Etats-Unis et l'Allemagne, estimant qu'elles n'étaient basées sur "aucune argumentation sérieuse".

"Il nous est très difficile de commenter les informations de divers médias qui ne contiennent aucune argumentation sérieuse et se fondent sur des sources anonymes", a-t-il encore appuyé.

Jeudi, la chaîne américaine CNN avait rapporté que les Etats-Unis et l'Allemagne avaient déjoué, plus tôt dans l'année, un projet d'assassinat attribué à la Russie contre Armin Papperger, le patron du groupe industriel allemand Rheinmetall qui fournit de l'armement à l'Ukraine.

Citant cinq responsables américains et occidentaux non identifiés, CNN indique que Washington a informé Berlin de ce projet d'assassinat et qu'une protection avait été fournie par les services de sécurité allemands à M. Papperger.