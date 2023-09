Moscou dénonce la tenue l'an prochain d'un vaste exercice de l'Otan

L'exercice militaire majeur que l'Otan prévoit d'organiser en 2024 et qui sera le plus important depuis la fin de la Guerre froide, représente des préparatifs en vue d'une action militaire contre la Russie, a déclaré un vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Grouchko, cité par l'agence de presse étatique TASS.

"Ce sera un exercice provocateur et clairement agressif; ce sera une démonstration de force et une tentative d'exercer une pression militaire et politique sur la Russie, car la manière dont il a été organisé ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'inscrit dans le cadre des préparatifs d'une confrontation avec la Russie", a-t-il souligné mercredi devant des journalistes.

"Il s'agit d'une nouvelle mesure délibérée visant à déstabiliser la situation dans le nord de l'Europe", a-t-il ajouté.