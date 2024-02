Moscou dit avoir repoussé un débarquement et tué 25 militaires dans le sud de l'Ukraine

L'armée russe a affirmé jeudi avoir repoussé le débarquement d'un commando des forces spéciales de Kiev dans le sud de l'Ukraine occupé, assurant avoir tué "jusqu'à 25 militaires" et capturé un autre.

Le communiqué ne dévoile pas le nombre de morts, ni la date et le lieu de leur décès.

Quatre Ukrainiens tués et un blessé ont été retrouvés à bord du canot échoué, selon la chaîne de Telegram Rybar, proche de l'armée russe et suivie par plus de deux millions de personnes.

L'Ukraine tente depuis de mois de franchir le fleuve Dniepr dont la rive gauche (orientale) dans la région de Kherson est occupée par l'armée russe.