Moscou et Alger s'entendent pour renforcer leur "partenariat stratégique"

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune ont signé jeudi à Moscou plusieurs accords visant à approfondir leur "partenariat stratégique", au moment où le Kremlin cherche à renforcer sa présence en Afrique.

Selon ce document publié sur le site du Kremlin, la Russie et l'Algérie entendent notamment renforcer leur coopération sur le plan militaire et de l'énergie.

Lors d'une cérémonie au Kremlin retransmise à la télévision russe, les deux dirigeants ont signé une série d'accords et une déclaration d'intention conjointe sur l'"approfondissement du partenariat stratégique" entre Moscou et Alger.

Moscou et Alger s'engagent par exemple à "élargir les partenariats sur le transfert de technologies" et à mener des "manoeuvres et exercices conjoints", selon le texte.

Sur l'énergie, les deux puissances gazières promettent notamment l'"intensification de la coopération dans le domaine de l'exploration et de la production d'hydrocarbures, et du raffinage du pétrole et du gaz".

Alger et Moscou entretiennent des relations privilégiées depuis que l'Union soviétique a appuyé les indépendantistes algériens lors de la guerre contre l'ancienne puissance coloniale française (1954-1962).