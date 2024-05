Moscou rejette les accusations américaines sur l'usage d'une arme chimique en Ukraine

Dans un communiqué publié mercredi, le département d'Etat américain a accusé Moscou d'avoir utilisé une "arme chimique", la chloropicrine, contre les troupes ukrainiennes, en violation du CIAC, signé et ratifié par la Russie.

La chloropicrine a été employée massivement lors de la Première guerre mondiale comme gaz suffocant.

Selon l'agence américaine Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, il s'agit d'un agent chimique qui endommage le système respiratoire et peut causer de sévères irritations de la peau et des yeux.

La Russie a déclaré ne plus posséder d'arsenal chimique militaire, mais le pays fait face à des pressions pour plus de transparence sur l'utilisation d'armes toxiques dont il est accusé.