Moscou revendique une nouvelle avancée en Ukraine

La Russie, à l'offensive face à une Ukraine en manque de munitions, a revendiqué la conquête d'un nouveau village samedi dans un secteur important du front, près de la ville-clé de Tchassiv Iar.

L'Ukraine, qui est à la peine depuis son offensive ratée de l'été 2023, manque d'hommes et d'armes et supplie les Occidentaux d'accélérer l'aide militaire, bloquée aux Etats-Unis et en retard du côté européen.